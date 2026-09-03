Буданов рассказал, как долго Россия будет продолжать шахедный террор

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Россия будет продолжать применять тактику шахедного террора как минимум до выборов в Государственную думу, которые в РФ запланированы на 18-20 сентября

Об этом в комментарии Новости.LIVE заявил руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, передает RegioNews.

По его словам, российские власти не могут продемонстрировать своим гражданам ощутимые победы на поле боя. Поэтому Кремль, по его мнению, пытается создать для россиян нужную картинку с помощью террора против Украины.

"Этот террор будет как минимум до выборов", – сказал руководитель ОП.

Как известно, в последние дни Россия существенно усилила воздушные атаки по Украине. Накануне в результате дневной атаки дронов на Киев пострадали 9 человек.

Россия также стала активнее применять реактивные версии ударных дронов, которые быстрее обычных БпЛА и создают дополнительную нагрузку на украинскую систему противовоздушной обороны.