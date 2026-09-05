Дождался, пока мать уснет: на Закарпатье 18-летнего парня подозревают в убийстве

Фото: Национальная полиция

В селе Сторожница Ужгородского района полиция расследует убийство 67-летней женщины. По подозрению в преступлении правоохранители задержали ее 18-летнего сына

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Правоохранителей вызвал один из сыновей погибшей. Он сообщил, что к преступлению может быть причастен его брат.

На место происшествия прибыли патрульные, задержавшие предполагаемого злоумышленника. Следственно-оперативная группа и криминалисты провели первоочередные следственные действия.

По предварительным данным, между женщиной и ее 18-летним сыном долгое время продолжался конфликт. После очередной ссоры парень, по версии следствия, дождался, когда мать уснула и напал на нее с ножом. От полученных травм женщина скончалась.

Эксперты зафиксировали на теле погибшей четыре ножевых ранения. Правоохранители изъяли с места происшествия два ножа, которые, по предварительным данным, подозреваемый спрятал под кроватью, а также другие вещественные доказательства.

В момент трагедии другой сын погибшей, по его словам, спал в другой комнате дома.

18-летний подозреваемый был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Его поместят в изолятор временного содержания.

Следователи внесли сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса – умышленное убийство. Правоохранители устанавливают все происшествия и проверяют другие версии.

Напомним, в Киеве 48-летний мужчина застрелил соседа после ссоры из-за ревности. Подозреваемый был задержан бойцами КОРД и оперативниками полиции. Во время обыска в его квартире правоохранители изъяли охотничье ружье.