Дождался, пока мать уснет: на Закарпатье 18-летнего парня подозревают в убийстве
В селе Сторожница Ужгородского района полиция расследует убийство 67-летней женщины. По подозрению в преступлении правоохранители задержали ее 18-летнего сына
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Правоохранителей вызвал один из сыновей погибшей. Он сообщил, что к преступлению может быть причастен его брат.
На место происшествия прибыли патрульные, задержавшие предполагаемого злоумышленника. Следственно-оперативная группа и криминалисты провели первоочередные следственные действия.
По предварительным данным, между женщиной и ее 18-летним сыном долгое время продолжался конфликт. После очередной ссоры парень, по версии следствия, дождался, когда мать уснула и напал на нее с ножом. От полученных травм женщина скончалась.
Эксперты зафиксировали на теле погибшей четыре ножевых ранения. Правоохранители изъяли с места происшествия два ножа, которые, по предварительным данным, подозреваемый спрятал под кроватью, а также другие вещественные доказательства.
В момент трагедии другой сын погибшей, по его словам, спал в другой комнате дома.
18-летний подозреваемый был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Его поместят в изолятор временного содержания.
Следователи внесли сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса – умышленное убийство. Правоохранители устанавливают все происшествия и проверяют другие версии.
Напомним, в Киеве 48-летний мужчина застрелил соседа после ссоры из-за ревности. Подозреваемый был задержан бойцами КОРД и оперативниками полиции. Во время обыска в его квартире правоохранители изъяли охотничье ружье.