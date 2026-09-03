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Виталий Шабунин Украинский общественный и политический деятель, блоггер, один из основателей и Председатель правления Центра противодействия коррупции info@regionews.ua
03 сентября 2026, 12:25

Очередной "переломный" месяц: Зеленский снова обещает скорый конец войны

03 сентября 2026, 12:25
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Зеленский заявил, что сентябрь может многое изменить в российско-украинской войне
Зеленский заявил, что сентябрь может многое изменить в российско-украинской войне
Фото: ОП
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Ниже часть (!) предыдущих заявлений:

2022, декабрь. В послании к Верховной Раде: "И сделаем все, чтобы в этом году одержать победу".

2023, январь. "2023-й должен быть и обязательно будет годом нашей победы!".

2023, февраль. "Мы с вами можем сделать этот год – 2023-й – годом завершения российской агрессии, годом возвращения мира, годом освобождения нашей земли и наших людей".

2025, февраль. "Мы надеемся, что сможем завершить эту войну в этом году, а не через три года".

2026, июнь. "Хотим закончить эту войну до зимы – через дипломатию и давление на Россию".

2026, август. Зеленский после разговоров с представителями Трампа: "Сентябрь может изменить многое".

Чтобы объяснить, почему Зеленский это делает, процитирую одного из ведущих социологов страны – Алексея Антиповича:

"Скандалы с "Миндичгейтом" тогда перебились разговорами о переговорах – мол, вот-вот будут… Если не произойдет чего-то более интересного, чем "Форест Гамп", будет проседание доверия к президенту. Если же снова будет с его стороны переключение на что-то более интересное, позитивное,... то рейтинг будет расти".

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Украина война РФ власть Владимир Зеленский заявление
 
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