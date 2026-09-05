Росія готує нові масовані удари: що відомо про плани РФ на вересень

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Росія у вересні може провести серію комбінованих атак по Україні із застосуванням ракет і ударних безпілотників. Серед потенційних цілей – складська та логістична інфраструктура у західних областях, а також об’єкти енергетики

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

За оцінками співрозмовників видання, упродовж вересня Москва, окрім регулярних атак дронами, може здійснити чотири масовані комбіновані удари із одночасним застосуванням різних типів ракет та ударних БпЛА.

Джерела припускають, що після атак на складську та логістичну інфраструктуру в Києві та області Росія може перенести фокус на аналогічні об’єкти у західних регіонах України.

Ще одним потенційним напрямком ударів може стати енергетика. За прогнозами джерел, уже у вересні-жовтні Росія паралельно з ударами по складах може розпочати масовані атаки на українську енергосистему.

Як відомо, російський президент Володимир Путін 1 вересня вже публічно заявляв про можливість нових ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Нагадаємо, за словами керівника Офісу Президента Кирила Буданова, Росія продовжуватиме застосовувати тактику шахедного терору щонайменше до виборів у Державну думу, які в РФ заплановані на 18-20 вересня.