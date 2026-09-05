12:37  05 вересня
На Закарпатті вночі спалахнула база відпочинку: загинули дві жінки
10:24  05 вересня
Дочекався, поки мати засне: на Закарпатті 18-річного хлопця підозрюють у вбивстві
01:35  05 вересня
"Я берегла ту квіточку": співачка Lida Lee зізналась, коли у неї стався перший раз
UA | RU
UA | RU
05 вересня 2026, 11:36

Росія готує нові масовані удари: що відомо про плани РФ на вересень

05 вересня 2026, 11:36
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Росія у вересні може провести серію комбінованих атак по Україні із застосуванням ракет і ударних безпілотників. Серед потенційних цілей – складська та логістична інфраструктура у західних областях, а також об’єкти енергетики

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

За оцінками співрозмовників видання, упродовж вересня Москва, окрім регулярних атак дронами, може здійснити чотири масовані комбіновані удари із одночасним застосуванням різних типів ракет та ударних БпЛА.

Джерела припускають, що після атак на складську та логістичну інфраструктуру в Києві та області Росія може перенести фокус на аналогічні об’єкти у західних регіонах України.

Ще одним потенційним напрямком ударів може стати енергетика. За прогнозами джерел, уже у вересні-жовтні Росія паралельно з ударами по складах може розпочати масовані атаки на українську енергосистему.

Як відомо, російський президент Володимир Путін 1 вересня вже публічно заявляв про можливість нових ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Нагадаємо, за словами керівника Офісу Президента Кирила Буданова, Росія продовжуватиме застосовувати тактику шахедного терору щонайменше до виборів у Державну думу, які в РФ заплановані на 18-20 вересня.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна прогноз енергетика атака логістика
Окупанти атакували дронами дві маршрутки у Херсоні: багато постраждалих
04 вересня 2026, 13:17
На Полтавщині ворожий БпЛА атакував приватне підприємство
04 вересня 2026, 12:58
Атака на енергетику Одещини та знеструмлення у трьох областях: стан енергосистеми на 4 вересня
04 вересня 2026, 12:46
Всі новини »
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
"Кришування" кол-центрів і відмивання коштів: серед фігурантів – посадовець Офісу Генпрокурора
05 вересня 2026, 13:50
РФ вдарила по аеропортах Києва та Борисполя: Зеленський назвав можливий мотив
05 вересня 2026, 13:35
"Режим тиші" неможливий в односторонньому порядку – Генштаб
05 вересня 2026, 12:55
На Закарпатті вночі спалахнула база відпочинку: загинули дві жінки
05 вересня 2026, 12:37
Росіяни вдарили по СТО на Дніпропетровщині: одна людина загинула, п'ятеро поранені
05 вересня 2026, 12:18
Мирна пауза чи новий етап війни
05 вересня 2026, 11:51
Вже вдруге за ранок: РФ атакувала Запоріжжя – горить автостоянка
05 вересня 2026, 11:13
Мінус 1260 окупантів за добу: ЗСУ знищили три танки та 65 артсистем
05 вересня 2026, 10:40
Дочекався, поки мати засне: на Закарпатті 18-річного хлопця підозрюють у вбивстві
05 вересня 2026, 10:24
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Всі публікації »
Віктор Ягун
Микола Княжицький
Володимир Фесенко
Всі блоги »