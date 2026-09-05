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05 сентября 2026, 08:53

Четыре района Днепропетровщины под ударами РФ: четверо погибших, шесть раненых

05 сентября 2026, 08:53
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Фото: Днепропетровская ОВА
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Российские войска почти 30 раз атаковали четыре района Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией и ракетами. В результате обстрелов погибли четыре человека, еще шестеро получили ранения

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

По его словам, в Каменском в результате атаки повреждено промышленное предприятие. Погибли четыре человека, еще пятеро получили ранения.

На Никопольщине под ударом оказались районный центр, а также Марганецкая и Покровская общины. Повреждены частные дома и многоквартирный дом. Пострадал 62-летний мужчина. Медицинскую помощь он будет получать амбулаторно.

В Синельниковском районе росийсские войска атаковали Богиновскую и Васильковскую общины. В результате ударов возникли пожары.

Также противник нанес удар по Богдановской общине Павлоградского района. Там повреждено предприятие.

Напомним, в течение 4 сентября российские войска более 40 раз атаковали шесть районов Днепропетровской области. Для ударов армия РФ применяла беспилотники, артиллерию, авиабомбу и ракету. В результате обстрелов один человек погиб, еще трое получили ранения.

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