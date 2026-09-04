Судя по информации об обстоятельствах конфликта между СБУ и ГУР, можно сделать вывод, что, скорее всего, это была попытка найти или сфабриковать компромат на Буданова

Судя по информации об обстоятельствах конфликта между СБУ и ГУР, можно сделать вывод, что, скорее всего, это была попытка найти или сфабриковать компромат на Буданова

Фото: Общественное Новости / Александр Магула

И очень похоже, что хотя внешне это было столкновение спецподразделений СБУ и ГУР, но первопричиной этого конфликта является личностное и политическое противостояние Александра Поклада и Кирилла Буданова. И РДК, и спецподразделение ГУР МО Украины "Тимур" создавались по инициативе Буданова. И если бы СБУ удалось доказать, что ФСБ может проводить свои спецоперации через РДК, это могло бы стать мощным, если не роковым ударом по репутации Кирилла Буданова, особенно в его нынешних сложных обстоятельствах.

Но пока произошло не так, как предполагалось в СБУ. Точнее, произошло "как всегда" во внутренней политике Украины: острые конфликтные разборки на всю страну, большая публичная огласка, проблемы для обеих конфликтующих сторон. Однако в данном случае репутационные проблемы возникают не только для СБУ и ГУР, но и для Президента Украины. Публичные разборки со стрельбой, которые увидела и услышала вся страна, стали свидетельством того, что обе структуры действуют неконтролируемо. Этот конфликт сейчас нужно прекратить, стабилизировать и нейтрализовать ситуацию вокруг СБУ и ГУР и их отношений. Но на самом деле президенту стоит думать над тем, как и через кого контролировать спецслужбы. И нужно продумать процедуры, создать протоколы, как действовать разным спецслужбам и правоохранительным органам в случае возникновения подобных конфликтных ситуаций. А они могут возникать с достаточно высокой вероятностью.

А пока президент выбрал путь фиксации "боевой ничьей". Похоже, что с обеих сторон назначат виновных, уволят заместителей руководителей СБУ и ГУР (кстати, будет интересно, кого именно уволят, особенно в ГУР, и как это повлияет на аппаратные взаимоотношения в этих структурах). Что касается главных, но не прямых действующих лиц этого конфликта, то президент Зеленский не может отказаться ни от Буданова, ни от Поклада. Оба для него принципиально значимы, и в контексте расследований НАБУ, и как ключевые элементы той системы сдержек и противовесов, которую он построил после увольнения А. Ермака.