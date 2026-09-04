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Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич, передает RegioNews.

В Миргородском районе ночью вражеский БпЛА попал по территории одного из частных предприятий.

Утром еще один беспилотник упал на открытой местности в Полтавском районе, вызвав возгорание сухой растительности. Огнеборцы ликвидировали пожар.

К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших.

Напомним, в ночь на 4 сентября РФ атаковала Украину управляемой авиационной ракетой Х-31П, а также 121 ударным БПЛА разного типа. Зафиксировано попадание на 15 локациях.