В Полтавской области вражеский БпЛА атаковал частное предприятие
Ночью и утром 4 сентября российские войска атаковали Полтавскую область беспилотниками
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич, передает RegioNews.
В Миргородском районе ночью вражеский БпЛА попал по территории одного из частных предприятий.
Утром еще один беспилотник упал на открытой местности в Полтавском районе, вызвав возгорание сухой растительности. Огнеборцы ликвидировали пожар.
К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших.
Напомним, в ночь на 4 сентября РФ атаковала Украину управляемой авиационной ракетой Х-31П, а также 121 ударным БПЛА разного типа. Зафиксировано попадание на 15 локациях.
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