Иллюстративное фото: из открытых источников

В результате вражеских обстрелов и боевых действий на утро 4 сентября обесточена часть потребителей в трех областях

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Речь идет о Харьковской, Черниговской и Сумской областях. Восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Кроме того, этой ночью российские войска снова атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области. Во избежание перегрузки оборудования и возникновения аварий в регионе возможно применение сетевых ограничений. Энергетики делают все, чтобы как можно скорее вернуть поврежденное оборудование в работу.

Отмечается, что применение ограничений на электроэнергию 4 сентября не прогнозируется. Потребителей просят по возможности перенести активное энергопотребление на дневное время (с 10:00 до 16:00) и ограничить пользование мощными электроприборами с 18:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на энергосистему.

Напомним, в ночь на 4 сентября РФ атаковала Украину управляемой авиационной ракетой Х-31П, а также 121 ударным БПЛА разного типа. Зафиксировано попадание на 15 локациях.