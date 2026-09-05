В центре Киева закрыли пекарню из-за сальмонеллеза

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В пекарне в центре столицы произошла вспышка сальмонеллеза. Представители пекарни сами сделали об этом заявление

Об этом сообщили в кондитерской Namelaka, передает RegioNews.

Как говорится в заявлении, еще 29 августа первый работник кондитерской пожаловался на симптомы отравления. Уже скоро заболели еще четверо работников. 1 сентября кондитерская обратилась в санэпидемслужбу. К вечеру 2 сентября количество заболевших членов команды возросло до 27.

В результате оказалось, что у двух сотрудников обнаружили сальмонеллу. Результаты других анализов еще ждут.

Также известно, что трое гостей заведения имеют симптомы кишечной инфекции. При этом кондитерская готова оплачивать счета за лечение и просит обращаться к тем, кто почувствовал недомогание после визита заведения на Большой Васильковской.

Напомним, ранее в Звягеле на Житомирщине восемь человек, среди которых шестеро детей, госпитализировали после употребления фастфуда в общепите.