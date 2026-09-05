Удар по 9-этажке и повторная атака на склад: последствия атаки РФ на Киевщине

Фото: ГСЧС Киевщины

Российские войска снова совершили массированную атаку на Киевскую область. В результате ударов пострадали два человека

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В Борисполе в результате попадания возник пожар и частично разрушен девятиэтажный жилой дом. Загорелась кровля, а также разрушены конструкции девятого этажа. Два человека травмированы, еще 15 жителей спасатели эвакуировали из дома. Психологи ГСЧС оказывали пострадавшим необходимую помощь.

В Бучанском районе загорелся пожар в складском помещении. Во время ее ликвидации российские военные нанесли повторный удар по расположенному рядом складскому зданию.

В Обуховском районе спасатели тушили пожары в экосистемах, возникших в результате падения обломков российских беспилотников.

Ликвидация последствий вражеской атаки продолжается.

Напомним, российские военные вечером 4 сентября атаковали гражданскую инфраструктуру Киевской области. В Бучанском районе зафиксировали попадание в складские помещения.