Уже второй раз за утро: РФ атаковала Запорожье – горит автостоянка

Фото: Запорожская ОВА

Об этом сообщает Запорожская ОВА, передает RegioNews.

По состоянию на данный момент пожар на месте попадания продолжается. Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее вражеские беспилотники повредили жилые дома в Запорожской области.

На местах разрушений уже работают коммунальные службы, помогающие ликвидировать последствия атаки.

Напомним, в ночь на 5 сентября российские войска атаковали Украину. Противник запустил баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, а также 167 ударных беспилотников типов Shahed, "Гербера" и дронов-имитаторов "Пародия". Зафиксировано попадание ракет и ударных беспилотников на 23 локациях. На еще одной локации упали обломки сбитого БпЛА.