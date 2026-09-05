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05 сентября 2026, 11:13

Уже второй раз за утро: РФ атаковала Запорожье – горит автостоянка

05 сентября 2026, 11:13
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Фото: Запорожская ОВА
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Утром 5 сентября российские войска повторно атаковали Запорожье. В результате вражеского удара произошел пожар на территории автостоянки

Об этом сообщает Запорожская ОВА, передает RegioNews.

По состоянию на данный момент пожар на месте попадания продолжается. Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее вражеские беспилотники повредили жилые дома в Запорожской области.

На местах разрушений уже работают коммунальные службы, помогающие ликвидировать последствия атаки.

Напомним, в ночь на 5 сентября российские войска атаковали Украину. Противник запустил баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, а также 167 ударных беспилотников типов Shahed, "Гербера" и дронов-имитаторов "Пародия". Зафиксировано попадание ракет и ударных беспилотников на 23 локациях. На еще одной локации упали обломки сбитого БпЛА.

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