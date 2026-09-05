Уже второй раз за утро: РФ атаковала Запорожье – горит автостоянка
Утром 5 сентября российские войска повторно атаковали Запорожье. В результате вражеского удара произошел пожар на территории автостоянки
Об этом сообщает Запорожская ОВА, передает RegioNews.
По состоянию на данный момент пожар на месте попадания продолжается. Информация о пострадавших пока не поступала.
Ранее вражеские беспилотники повредили жилые дома в Запорожской области.
На местах разрушений уже работают коммунальные службы, помогающие ликвидировать последствия атаки.
Напомним, в ночь на 5 сентября российские войска атаковали Украину. Противник запустил баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, а также 167 ударных беспилотников типов Shahed, "Гербера" и дронов-имитаторов "Пародия". Зафиксировано попадание ракет и ударных беспилотников на 23 локациях. На еще одной локации упали обломки сбитого БпЛА.