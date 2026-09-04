Путин пообещал активизировать удары по украинской энергетике. Зеленский – закрыть российское небо для гражданских самолетов. Немецкое правительство официально обвинило Россию в диверсиях, а руководитель польского МИД заявил о гибридной войне. Что бы еще могло произойти полезного в переговорном процессе по завершению войны?

Путин пообещал активизировать удары по украинской энергетике. Зеленский – закрыть российское небо для гражданских самолетов. Немецкое правительство официально обвинило Россию в диверсиях, а руководитель польского МИД заявил о гибридной войне. Что бы еще могло произойти полезного в переговорном процессе по завершению войны?

Фото: росСМИ

Проверка провозглашенных Путиным "фактов" давно стала отдельным политическим жанром. Даже если обойти зоологические истории о непростых отношениях между косатками и медведями, его заявления о ситуации на фронте и в украинском тылу имеют примерно такую же степень достоверности.

Например, на той же пресс-конференции он заявил, что "российским войскам осталось 12 км до города Сумы", хотя ранее (28 июня) говорил, что до города 10,5 км. То есть наступление настолько успешно, что перешло в отрицательные значения. Или его высказывание относительно мобилизации, которую он назвал "чушь собачья". При том, что эта "чушь" была провозглашена лично Путиным в сентябре 2022 года и официально продолжается по сегодняшний день.

То есть заявления Путина ничего нового не добавляют. Россия как била по украинской энергетике раньше, так и продолжит это делать. Мы об этом знаем не из пресс-конференции, а с первых блэкаутов в 2022 году.

Единственное, что можно отметить, – это переключение угроз с военных на фронте в сторону украинского тыла. И это имеет объяснение: нынешние темпы продвижения российской армии являются наименьшими с 2023 года. Тактика инфильтрации как наиболее "прогрессивная" на сегодняшний день тактика, доступная "второй армии мира", означает, что движение линии фронта происходит буквально пешком. Это очевидно делает невозможными масштабные прорывы, тогда как с локальными продвижениями ВСУ уже научились работать. То есть война на фронте зашла в стратегический тупик, и единственный доступный Путину способ эскалации – это наращивать войну против гражданских в украинском тылу.

Ключевым отличием текущего состояния войны является то, что Украина сейчас имеет возможность отвечать собственными "дальнобойными санкциями".

Сейчас украинские дроны ограничены по количеству взрывчатки, поэтому могут атаковать лишь ограниченное количество целей на территории России. Но и этого оказалось достаточно, чтобы ситуация в РФ начала дестабилизироваться.

Накануне фиктивных выборов в российскую Госдуму падение рейтингов Путина ощущается острее, ведь популярность власти ни у кого не должна вызывать сомнений.

Но о какой популярности можно говорить, если общество имеет такие настроения, как показано в социологии? А тот факт, что Зеленский приводит эти графики для объяснения правильности выбранной тактики ударов по складам и НПЗ, дополнительно убеждает Путина, что настоящей целью являются не склады Wildberries, а "народная любовь" к вождю, которая стремительно падает. А какой ты диктатор, если народ не бьется в истерике от любви к тебе, как в сталинском СССР или нынешней КНДР?

Очевидно, в нынешней эскалации нет ничего хорошего. Россия стремительно меняет технологический уровень воздушных ударов, применяя реактивные дроны и наращивая удары баллистикой. Украина пытается сделать то же самое, и мы все продолжаем надеяться на массовую украинскую баллистику, сроки производства которой неоднократно сдвигались.

Сами по себе удары вглубь России не способны остановить войну. Но они делают то, с чего все должно было начинаться: возвращают войну туда, откуда она пришла. И вместе с войной возвращают российскому обществу и лично Путину ее настоящую цену. Для Путина это означает постепенное превращение войны из инструмента политики в проблему устойчивости его режима.

И если повезет, фраза "меня повесят" превратится из газетного заголовка в реальное сбывшееся политическое предсказание.