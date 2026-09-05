Экс-министр Кулеба отравился любимой кашей украинцев

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Экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулега рассказал, что имел неприятный опыт с одним из любимых блюд. Это произошло с его любимой кашей

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Как рассказал Дмитрий Кулеба, посреди лета он отравился гречкой. Причиной плохого самочувствия экс-министра стала одна из самых популярных круп среди украинцев. Сам Кулеба называет себя "уникальным эксземпляром".

"Я являюсь уникальным человеком, потому что я, наверное, первый человек в мире, который смог отравиться гречкой, которую я очень-очень люблю", - говорит экс-министр.

Как признался Дмитрий Кулеба, раньше он мог есть гречку чуть ли не каждый день. Однако после отравления это изменилось: он уже несколько месяцев не может смотреть на эту кашу.

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