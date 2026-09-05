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Виктор Ягун Генерал-майор запаса СБУ, бывший заместитель главы СБУ info@regionews.ua
05 сентября 2026, 11:51

Мирная пауза или новый этап войны

05 сентября 2026, 11:51
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Путин одновременно говорит о "шансе на мир" и не демонстрирует отказа от принципиальных требований к украинским территориям
Путин одновременно говорит о "шансе на мир" и не демонстрирует отказа от принципиальных требований к украинским территориям
Иллюстративное фото: из открытых источников
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По состоянию на утро 5 сентября ситуация вокруг войны входит в достаточно показательную фазу: чем активнее говорят о переговорах, тем сильнее Россия пытается демонстрировать военное давление.

4 сентября российский дрон целенаправленно атаковал центральное здание СБУ на Владимирской в Киеве – фактически в историческом и политическом центре столицы. Президент подтвердил, что удар был направлен именно по зданию службы. В результате в результате российских атак в тот день в Киеве были ранены люди.

Это важно не только в военном смысле. Удар по СБУ – это еще и демонстративная информационно-психологическая операция. Задача очевидна: показать, что россия вроде бы способна безнаказанно бить даже по ключевым государственным институтам в центре Киева, а значит – создать ощущение уязвимости всей системы безопасности.

Но происходит это именно тогда, когда в Москву и Киев готовятся ехать представители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер. По словам Зеленского, сначала они должны посетить москву, а в воскресенье – Киев. Дональд Трамп заявляет о наличии "конкретного предложения", хотя его содержание публично не раскрывается.

И здесь требуется важное уточнение.

Сообщение о якобы полном прекращении огня с 5 по 8 сентября официально не подтверждено. Украина заявила, что не будет наносить воздушные удары в период, необходимый для безопасного прибытия американских переговорщиков, и призвала Россию обеспечить зеркальную тишину. Американская сторона также пытается получить соответствующие гарантии безопасности обеих сторон.

Поэтому говорить о перемирии пока рано. Тем более что фронтовая ситуация совсем не напоминает подготовку России к завершению войны.

Россия продолжает наступательные действия, однако кремлевская картина "обвала украинской обороны" не отвечает открытым данным. По оценке ISW, в августе российские войска закрепились или захватили около 90 кв. км украинской территории. Это в несколько раз меньше, чем годом ранее. В то же время, украинские силы имеют локальные успехи: в частности, на Купянском направлении были зачищены дополнительные участки, а украинские войска продвигались также на Новопавловском и Александровском направлениях.

Следовательно, стратегического российского прорыва нет.

Украина все более системно переносит войну в тыл противника. По данным Генштаба, только в августе украинские дальнобойные удары поразили 12 российских НПЗ и два предприятия ВПК. 4 сентября Генштаб подтвердил остановку после ударов двух крупных российских нефтеперерабатывающих предприятий. Поражаются также места запуска дронов, радары, ПВО, склады, военная логистика и морские объекты. И это уже не набор отдельных "громких ударов".

Формируется система: ПВО РЭБ авиабазы места запуска БпЛА склады логистика НПЗ морская инфраструктура. Цель – заставить Россию защищать огромную территорию, распылять ПВО и постоянно увеличивать экономическую цену войны.

Еще один фронт – финансовый. Украина оценивает дополнительную потребность в финансировании обороны в этом году примерно в €27 млрд. В то же время в Европе снова усиливается дискуссия о возможности использования около €210 млрд замороженных российских активов. Нидерланды, Польша, Испания и Швеция готовы вернуться к этому вопросу, хотя юридические и политические возражения отдельных стран остаются.

А теперь – самое важное.

Россия пытается изменить информационную конструкцию войны. Ранее основной тезис звучал так: "россия неизбежно победит". Теперь она может трансформироваться: "россия наступает" "Украина истощена" "даже Киев и спецслужбы незащищены" "Запад ищет выход" "москва готова к миру" "если Украина не соглашается - именно она продолжает войну".

Это и есть главная информационная ловушка ближайших дней. Потому что Путин одновременно говорит о "шансе на мир" и не демонстрирует отказа от принципиальных требований к украинским территориям и внешнеполитическому курсу Украины. ISW также обращает внимание на противоречие между российской мирной риторикой и неизменностью стратегических целей кремля.

Потому сам факт приезда американских переговорщиков еще не означает приближения мира.

Проверка очень проста:

  • Прекращает ли россия удары по украинским городам?
  • Отказывается ли от требований, фактически означающих ограничение украинского суверенитета?
  • Соглашается ли реальный механизм контроля за прекращением огня и ответственность за его нарушение?
  • Если нет, то перед нами не завершение войны, а попытка использовать дипломатический процесс как еще один инструмент войны.

Именно поэтому в ближайшие дни нужно оценивать не по количеству заявлений о "мире", а по поведению россии на фронте, в воздухе и за столом переговоров.

Ибо перемирие без контроля, гарантий и смены российских целей может оказаться не дорогой к миру, а лишь оперативной паузой перед следующим этапом войны.

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