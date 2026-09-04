Бензин стремительно растет в цене: что происходит на АЗС перед выходными
В Украине на фоне факторов, в частности - ситуации на Ближнем Востоке, регулярно меняются цены на бензин. Стало известно, какие сейчас ценники на топливо в Украине
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 4 сентября средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 85,17 гривны за литр (без изменений);
- бензин А-95 – 82,00 гривны за литр (+0,46 гривны);
- бензин А-92 – 77,86 гривны за литр (+0,09 гривны);
- дизтопливо – 92,40 гривны за литр (+0,48 гривны);
- автогаз – 43,38 гривны за литр (+0,01 гривны).
Напомним, из-за нового обострения в Иране цены на дизельное топливо и бензин за границей начали снова расти. По мнению директора "Консалтинговой группы А-95", Сергея Куюн, это приведет и к изменениям ценников в Украине.
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