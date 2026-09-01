Фото: Запорожская ОВА

В течение суток и в ночь на 1 сентября российские оккупационные войска нанесли удары по территории Запорожской и Днепропетровской областей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова и начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжу.

На Запорожье за прошлые сутки оккупанты нанесли 981 удар по 57 населенным пунктам. Враг активно применял авиацию (28 ударов), артиллерию (252 обстрела), РСЗО и около 700 БпЛА разной модификации.

В результате атак погибли два человека, еще восемь получили ранения. Поступило 53 сообщения о повреждениях и разрушениях домов, частного транспорта и объектов инфраструктуры.

Фото: Днепропетровская ОВА

На Днепропетровщине ночью враг более 20 раз атаковал Никопольский, Павлоградский и Синельниковский районы, применяя авиабомбы и беспилотники.

На Никопольщине повреждены супермаркет, магазины, многоэтажки и частные авто. В Богдановской громаде из-за атаки вспыхнул пожар, а на Синельниковщине повреждены частные дома.

Напомним, в ночь на 1 сентября войска РФ нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по Киевской области. Повреждены пятиэтажка и предприятие. Погиб один человек, еще 9 получили ранения.