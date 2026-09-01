10:18  01 сентября
Атака на Киев продолжается: вражеский дрон упал около пятиэтажки (Обновлено)
10:37  01 сентября
Из-за обстрелов и непогоды есть обесточивания в шести областях – Минэнерго
23:55  31 августа
Бензин стремительно дорожает: какие цены на украинских АЗС на этой неделе
UA | RU
UA | RU
01 сентября 2026, 09:40

Обновленные данные о последствиях в Киевской области: количество погибших возросло, 12 человек ранены (Обновлено)

01 сентября 2026, 09:40
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

Подтверждена гибель трех человек, еще 12 человек получили ранения разной степени тяжести. Основной удар врага пришелся на город Борисполь

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В Борисполе повреждены 5-этажка, магазин и два частных дома. На парковке сгорели три автомобиля. Спасатели эвакуировали 48 жителей и деблокировали из-под завалов двух человек. Пострадали 9 человек, в том числе двое детей (2010 и 2021 годов рождения).

В другой части Борисполя возник пожар грузового автомобиля на объекте инфраструктуры. Повреждено здание предприятия. Погибли 2 человека, еще 3 получили ранения.

Кроме этого, из-за повреждения помещения СТО в Борисполе погиб еще один человек.

В Обуховском районе в селе Григоровка обломками поврежден объект инфраструктуры и две многоэтажки, а в селе Гусачевка повреждены 11 частных домов, гараж и авто.

На местах продолжают работать спасатели и ликвидировать их последствия. Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется.

Обновлено. По информации Нацполиции, в результате обстрелов в Киевской области погибли четыре человека, еще 14 пострадали, среди них – двое детей.

Напомним, в ночь на 1 сентября войска РФ нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по Киевской области. Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще 9 получили ранения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война обстрелы погибшие Киевская область пострадавшие последствия
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
Армия РФ продвинулась в Донецкой области – DeepState
01 сентября 2026, 11:15
В Полтавской области вражеские дроны упали в трех районах, Полтавская громада – под атакой
01 сентября 2026, 10:55
Из-за обстрелов и непогоды есть обесточивания в шести областях – Минэнерго
01 сентября 2026, 10:37
Атака на Киев продолжается: вражеский дрон упал около пятиэтажки (Обновлено)
01 сентября 2026, 10:18
На Сумщине в результате вражеских обстрелов пострадали пять человек
01 сентября 2026, 09:57
Россияне атаковали дроном пожарный автомобиль в пригороде Запорожья: ранены четверо спасателей
01 сентября 2026, 09:18
Россия ночью массированно атаковала Украину дронами и ракетами: как отработала ПВО
01 сентября 2026, 08:53
На Житомирщине в результате вражеских ударов повреждены промышленные объекты и склады
01 сентября 2026, 08:39
В Киеве количество погибших в результате ночной атаки возросло до 8 (Обновлено)
01 сентября 2026, 08:19
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Все публикации »
Валерий Чалый
Виктор Ягун
Юрий Касьянов
Все блоги »