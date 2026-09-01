Фото: ГСЧС

Подтверждена гибель трех человек, еще 12 человек получили ранения разной степени тяжести. Основной удар врага пришелся на город Борисполь

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В Борисполе повреждены 5-этажка, магазин и два частных дома. На парковке сгорели три автомобиля. Спасатели эвакуировали 48 жителей и деблокировали из-под завалов двух человек. Пострадали 9 человек, в том числе двое детей (2010 и 2021 годов рождения).

В другой части Борисполя возник пожар грузового автомобиля на объекте инфраструктуры. Повреждено здание предприятия. Погибли 2 человека, еще 3 получили ранения.

Кроме этого, из-за повреждения помещения СТО в Борисполе погиб еще один человек.

В Обуховском районе в селе Григоровка обломками поврежден объект инфраструктуры и две многоэтажки, а в селе Гусачевка повреждены 11 частных домов, гараж и авто.

На местах продолжают работать спасатели и ликвидировать их последствия. Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется.

Обновлено. По информации Нацполиции, в результате обстрелов в Киевской области погибли четыре человека, еще 14 пострадали, среди них – двое детей.

Напомним, в ночь на 1 сентября войска РФ нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по Киевской области. Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще 9 получили ранения.