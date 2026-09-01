Обновленные данные о последствиях в Киевской области: количество погибших возросло, 12 человек ранены (Обновлено)
Подтверждена гибель трех человек, еще 12 человек получили ранения разной степени тяжести. Основной удар врага пришелся на город Борисполь
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
В Борисполе повреждены 5-этажка, магазин и два частных дома. На парковке сгорели три автомобиля. Спасатели эвакуировали 48 жителей и деблокировали из-под завалов двух человек. Пострадали 9 человек, в том числе двое детей (2010 и 2021 годов рождения).
В другой части Борисполя возник пожар грузового автомобиля на объекте инфраструктуры. Повреждено здание предприятия. Погибли 2 человека, еще 3 получили ранения.
Кроме этого, из-за повреждения помещения СТО в Борисполе погиб еще один человек.
В Обуховском районе в селе Григоровка обломками поврежден объект инфраструктуры и две многоэтажки, а в селе Гусачевка повреждены 11 частных домов, гараж и авто.
На местах продолжают работать спасатели и ликвидировать их последствия. Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется.
Обновлено. По информации Нацполиции, в результате обстрелов в Киевской области погибли четыре человека, еще 14 пострадали, среди них – двое детей.
Напомним, в ночь на 1 сентября войска РФ нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по Киевской области. Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще 9 получили ранения.