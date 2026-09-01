На Житомирщине в результате вражеских ударов повреждены промышленные объекты и склады
Ночью 1 сентября оккупационные войска нанесли удары по Звягельской и Коростенской громадам Житомирской области
Об этом сообщает глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает RegioNews.
Повреждения получили промышленные объекты и складские помещения. На местах возникли пожары.
Одно из очагов возгорания спасатели уже полностью ликвидировали, тушение второго пожара продолжается.
Информации о жертвах и пострадавших нет.
Специалисты проводят обследование близлежащих территорий на наличие взрывоопасных предметов, а правоохранители документируют последствия ударов россиян по гражданской инфраструктуре.
Напомним, в ночь на 1 сентября российские войска нанесли очередной удар по территории Одесской области. В результате обстрела международный пункт пропуска "Орловка" временно приостановил свою работу.