Фото: ГСЧС

Число погибших в результате массированного удара по столице в ночь на 1 сентября увеличилось до 8 человек. Под вражеский удар попала гражданская инфраструктура и жилая застройка города

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В Дарницком районе возникли пожары на двух локациях, спасатели потушили их. Погибли 7 человек, один в тяжелом состоянии находится в больнице. По другому адресу взрывной волной ранены два человека, в том числе один ребенок.

В Голосеевском районе вражеский удар пришелся на нежилое здание – возник пожар на площади 40 кв. м, один человек погиб.

В Соломенском районе из-за попадания вражеского БпЛА в жилой дом произошло частичное разрушение. Огнеборцы спасли мужчину и деблокировали из-под завалов женщину, обоих пострадавших госпитализировали.

Всего в столице сейчас известно о 8 погибших и 5 пострадавших (из которых трое – дети). На местах попадания продолжают работать все соответствующие службы.

Напомним, ранее сообщалось о трех погибших и пяти пострадавших в результате ночного обстрела Киева.