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01 сентября 2026, 08:19

В Киеве количество погибших в результате ночной атаки возросло до 8

01 сентября 2026, 08:19
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Фото: ГСЧС
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Число погибших в результате массированного удара по столице в ночь на 1 сентября увеличилось до 8 человек. Под вражеский удар попала гражданская инфраструктура и жилая застройка города

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В Дарницком районе возникли пожары на двух локациях, спасатели потушили их. Погибли 7 человек, один в тяжелом состоянии находится в больнице. По другому адресу взрывной волной ранены два человека, в том числе один ребенок.

В Голосеевском районе вражеский удар пришелся на нежилое здание – возник пожар на площади 40 кв. м, один человек погиб.

В Соломенском районе из-за попадания вражеского БпЛА в жилой дом произошло частичное разрушение. Огнеборцы спасли мужчину и деблокировали из-под завалов женщину, обоих пострадавших госпитализировали.

Всего в столице сейчас известно о 8 погибших и 5 пострадавших (из которых трое – дети). На местах попадания продолжают работать все соответствующие службы.

Напомним, ранее сообщалось о трех погибших и пяти пострадавших в результате ночного обстрела Киева.

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