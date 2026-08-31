Бензин стремительно дорожает: какие цены на украинских АЗС на этой неделе
В Украине на фоне обстрелов и ситуации на Ближнем Востоке цены на топливо остаются нестабильными. На этой неделе стоимость бензина снова начала расти
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 31 августа средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 83,85 гривны за литр (+0,23 гривны);
- бензин А-95 – 80,07 гривны за литр (+0,16 гривны);
- бензин А-92 – 76,90 гривны за литр (+0,02 гривны);
- дизтопливо – 92,53 гривны за литр (-0,13 гривны);
- автогаз – 43,07 гривны за литр (+0,4 гривны).
Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.
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