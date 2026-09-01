Россияне атаковали дроном пожарный автомобиль в пригороде Запорожья: ранены четверо спасателей
В пригороде Запорожья российские оккупанты нанесли удар беспилотником по пожарно-спасательному автомобилю ГСЧС
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Спецавтомобиль направлялся на ликвидацию пожара в частном доме, возникшего в результате вражеского обстрела.
Из-за атаки ранения разной степени тяжести получили четверо спасателей. Их госпитализировали.
Напомним, на Запорожье за прошлые сутки оккупанты нанесли 981 удар по 57 населенным пунктам. В результате атак погибли два человека, еще восемь получили ранения.
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