"Їдь на війну": у Познані поляка побили, прийнявши за українця

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У польському місті Познань група чоловіків напала на місцевого жителя, помилково прийнявши його за українця

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

Під час інциденту нападники вигукували образи, згадували УПА та Степана Бандеру, а також вимагали від чоловіка "їхати на війну".

За попередньою інформацією, причиною агресії стало те, що нападники вважали потерпілого громадянином України. Насправді він виявився поляком.

Обставини інциденту встановлюють правоохоронці. Деталі щодо кількості нападників, стану потерпілого та можливих затримань наразі уточнюються.

Як відомо, останнім часом у Польщі почастішали випадки нападів та проявів агресії щодо українців.

Нагадаємо, у польській Гдині невідомий чоловік напав на 40-річну громадянку України, двічі вдаривши її дерев'яною палицею по голові.

Нещодавно у Вроцлаві група польських чоловіків напала на молоду українську пару, нібито почувши їхній акцент. Кривдників взяли під варту на три місяці.

Раніше у польському місті Бєльсько-Бяла чоловік ображав на трьох українських дівчат-підлітків у громадському транспорті. Правоохоронці затримали його після інциденту. Під час конфлікту чоловік вимагав від дітей "повертатися в Україну" та вигукував образливі фрази на їхню адресу.