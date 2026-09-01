Актриса Наталья Денисенко призналась, что они с мужем указали в брачном контракте

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Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам артистки, она не думала о брачном контракте. Однако ее отец волновался, что произойдет с недвижимостью дочери в случае развода. Тогда Юрий решил, что все имущество следует записать на жену. Наталья все же решила действовать справедливо.

"Он говорит: "Тю, да в тот же день подпишем с тобой брачный контракт и вообще давай напишем, что все, что мы наживем, это будет твое". Я говорю: "Нет, Юр, смотри, если мы подписываем, то давай так, что на кого оформлено имущество, того оно и есть", - говорит актриса.

Напомним, ранее актриса Наталья Денисенко и предприниматель Юрий Савранский уехали на отдых в Турцию. Там он и сделал ей предложение в присутствии ее сына. Недавно они официально женились. Артистка объясняла такую спешку тем, что хотела сделать это к периоду активной работы.