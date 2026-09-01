Атака на Киев продолжается: вражеский дрон упал около пятиэтажки (Обновлено)
Российские войска продолжают наносить удары по Киеву. В Святошинском районе столицы зафиксировано падение вражеского беспилотника
Об этом сообщает городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.
По предварительной информации, БПЛА упал на открытой территории вблизи пятиэтажного жилого дома.
На место следуют экстренные службы. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Обновлено в 10:35. В Подольском районе возникло возгорание в 16-этажном доме на уровне 14-15 этажей.
Напомним, количество погибших в результате массированного удара по столице в ночь на 1 сентября увеличилось до 8 человек. Под вражеский удар попала гражданская инфраструктура и жилая застройка города.
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