Певица Светлана Тарабарова после взрывов увезла детей из Киевщины

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В последние недели россияне активно атакуют Киев и область. Светлана Тарабарова решила, что ей нужно вывезти детей из Киевской области

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Светлана Тарабарова воспитывает троих детей: 8-летнего Ивана, 6-летней Марии и 3-летней Полины. По ее словам, впервые ее дети, привыкшие к тревогам, так испугались, что начали плакать. После того, как россияне атаковали склады боеприпасов в Киевской области, певица решила, что так продолжаться не может.

В результате артистка увезла детей в более безопасную область. Куда именно – артистка не уточняет.

"Мы не выдержали. Эвакуировались в более спокойную область. Спасибо еще раз всем, кто волнуется и написал теплые слова. Жизнь – самая ценная из наших дорог", - говорит Тарабарова.

Напомним, ранее журналистка Алина Доротюк сообщила, что россияне атаковали ее жилищный комплекс. В результате обстрела горели автомобили жителей ЖК.