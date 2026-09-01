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Российские войска 1 сентября атаковали Полтавскую область. Падение дронов и их обломков зафиксировано сразу в трех районах

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич, передает RegioNews.

В Лубенском районе вражеский БПЛА упал на открытой территории. На месте работают взрывотехники. Предварительно, никто не пострадал.

В Кременчугском районе из-за падения беспилотника на открытой местности загорелась сухая растительность. Пожар уже ликвидировали.

В Миргородском районе обнаружили обломки вражеского БПЛА с неразорванной боевой частью. На месте работают взрывотехники. В обоих последних случаях обошлось без пострадавших.

Кроме этого, враг атакует Полтавскую громаду. Глава ОВА призвал жителей региона не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в безопасных местах до отбоя.

Напомним, в ночь на 1 сентября российская армия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Основные направления удара – Одесская и Киевская.