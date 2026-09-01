В Полтавской области вражеские дроны упали в трех районах, Полтавская громада – под атакой
Российские войска 1 сентября атаковали Полтавскую область. Падение дронов и их обломков зафиксировано сразу в трех районах
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич, передает RegioNews.
В Лубенском районе вражеский БПЛА упал на открытой территории. На месте работают взрывотехники. Предварительно, никто не пострадал.
В Кременчугском районе из-за падения беспилотника на открытой местности загорелась сухая растительность. Пожар уже ликвидировали.
В Миргородском районе обнаружили обломки вражеского БПЛА с неразорванной боевой частью. На месте работают взрывотехники. В обоих последних случаях обошлось без пострадавших.
Кроме этого, враг атакует Полтавскую громаду. Глава ОВА призвал жителей региона не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в безопасных местах до отбоя.
Напомним, в ночь на 1 сентября российская армия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Основные направления удара – Одесская и Киевская.