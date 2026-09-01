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01 сентября 2026, 09:57

На Сумщине в результате вражеских обстрелов пострадали пять человек

01 сентября 2026, 09:57
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Фото: полиция
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За прошедшие сутки российские войска нанесли 36 ударов по 25 населенным пунктам Сумской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Сумской громаде в результате попадания вражеского беспилотника травмы получили мужчины 64 и 34 года, пострадали женщины 37 и 29 лет. Повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили.

В Середино-Будской громаде в результате минометных обстрелов ранения получила 52-летняя женщина. Поврежден дом.

Напомним, в течение суток и в ночь на 1 сентября российские оккупационные войска нанесли удары по территории Запорожской и Днепропетровской областей. В результате атак на Запорожье погибли два человека, еще восемь получили ранения.

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