Россия ночью массированно атаковала Украину дронами и ракетами: как отработала ПВО
В ночь на 1 сентября российская армия нанесла массированный комбинированный удар по Украине
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Враг атаковал Украину:
- баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23/С-400 и противокорабельными ракетами Циркон;
- крылатыми ракетами морского базирования "Калибр";
- противорадиолокационными ракетами Х-31П;
- S8000 "Бандероль";
- 218 ударными БпЛА типа Shahed (около трети – реактивные) и дронами-имитаторами типа "Пародия".
Основные направления удара – Одесская и Киевская области.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 199 целей:
- 5 баллистических ракет Искандер-М/KN-23/С-400;
- 2 S8000 "Бандероль";
- 5 крылатых ракет "Калибр";
- 187 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербер и дронов других типов.
Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника на 28 локациях, а также падение обломков сбитых на 10 локациях. Кроме того, часть вражеских ракет не достигла своих целей, информация по их локации уточняется.
В ПС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве более десяти российских дронов.
Напомним, число погибших в результате массированного удара по Киеву в ночь на 1 сентября увеличилось до 8 человек. Во вражеский удар попала гражданская инфраструктура и жилая застройка города.
Ночью 1 сентября российские войска нанесли очередной удар по территории Одесской области . В результате обстрела международный пункт пропуска "Орловка" временно приостановил свою работу.