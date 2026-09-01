Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 1 сентября российская армия нанесла массированный комбинированный удар по Украине

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Враг атаковал Украину:

баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23/С-400 и противокорабельными ракетами Циркон;

крылатыми ракетами морского базирования "Калибр";

противорадиолокационными ракетами Х-31П;

S8000 "Бандероль";

218 ударными БпЛА типа Shahed (около трети – реактивные) и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Основные направления удара – Одесская и Киевская области.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 199 целей:

5 баллистических ракет Искандер-М/KN-23/С-400;

2 S8000 "Бандероль";

5 крылатых ракет "Калибр";

187 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербер и дронов других типов.

Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника на 28 локациях, а также падение обломков сбитых на 10 локациях. Кроме того, часть вражеских ракет не достигла своих целей, информация по их локации уточняется.

В ПС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве более десяти российских дронов.

Напомним, число погибших в результате массированного удара по Киеву в ночь на 1 сентября увеличилось до 8 человек. Во вражеский удар попала гражданская инфраструктура и жилая застройка города.

Ночью 1 сентября российские войска нанесли очередной удар по территории Одесской области . В результате обстрела международный пункт пропуска "Орловка" временно приостановил свою работу.