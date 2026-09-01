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По состоянию на утро 1 сентября в результате боевых действий и системных обстрелов энергетической инфраструктуры без света осталась часть потребителей в пяти областях Украины

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Речь идет о Донецкой, Одесской, Киевской, Сумской и Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются во всех регионах, где это позволяет обстановка безопасности.

Кроме того, из-за непогоды в Сумской области без света остаются 188 населенных пунктов. Ремонтные бригады энергетиков работают над восстановлением.

Отмечается, что применение ограничений на электроэнергию 1 сентября не прогнозируется. Потребителей просят по возможности перенести активное энергопотребление на дневное время – с 10:00 до 16:00. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Напомним, в ночь на 1 сентября российская армия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Основные направления удара – Одесская и Киевская.