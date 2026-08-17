Силы обороны поразили "Комбинат Каменский" в РФ: уничтожены два цеха

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Генеральный штаб подтвердил уничтожение двух и повреждение еще четырех цехов по производству взрывчатых веществ и порохов на предприятии "Комбинат Каменский" Ростовской области РФ

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает RegioNews.

Речь идет о производственных объектах предприятия, связанных с изготовлением взрывчатых веществ и порохов.

"Комбинат Каменский" является предприятием русского военно-промышленного комплекса. Там производят жесткое ракетное топливо для боеприпасов реактивных систем залпового огня "Ураган", "Смерч" и "Торнадо-С", а также для ряда ракетных систем и авиационных средств поражения.

В Силах обороны подчеркнули, что работа по ключевым военным и военно-промышленным объектам РФ продолжается.

Напомним, ранее Силы обороны Украины вывели из строя семь из десяти крупнейших логистических центров российского маркетплейса Wildberries.

Кроме того, ВСУ в ночь на 16 августа нанесли удар по стартовым позициям и месту дислокации российского берегового ракетного комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму.