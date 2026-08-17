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17 августа 2026, 08:40

5 тысяч окупантов за две недели: "Мадяр" рассказал о результатах Сил беспилотных систем

17 августа 2026, 08:40
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Фото: из открытых источников
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Командующий силами беспилотных систем Роберт Бровди, известный как Мадяр, заявил, что одним из ближайших вызовов для Украины станет усиление российских ударов ракетами и реактивными беспилотниками

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

"Текущи и следующие вызовы и сложности на поверхности: наращивание противником ракетных и реактивно-шахедных ударов, плохо скрытая, но уже известная поствыборная мобилизация, колебания партнеров и т.д. Нам свое делать – возвращать боль врагу", – написал Бровди.

По его словам, с 1 по 15 августа военнослужащие Сил беспилотных систем поразили около 5 тысяч российских военных. Это в среднем 333 пораженных кафира ежесуточно.

Бровди убежден, что по итогам августа традиционный показатель в 10 тысяч убитых и раненых российских военных будет достигнут.

Также командующий сообщил о результатах операций Сил беспилотных систем. По его словам, в августе уже поражено 22 плавсредства Черноморского флота РФ, а всего за время операции – 228.

Он также заявил о поражении 74 энергообъектов в Крыму в течение двух недель, отметив, что всего за 45 суток было поражено 243 энергоузла.

"Продолжение следует", – подытожил Бровди.

Напомним, за минувшие сутки бойцы ВСУ уничтожили 1440 оккупантов, два танка, четыре бронемашины, 93 артиллерийские системы, три РСЗО, два средства ПВО, 2093 БпЛА оперативно-тактического уровня, а также 597 единиц автомобильной техники врага.

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