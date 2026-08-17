Сили оборони уразили "Комбинат Каменский" у РФ: знищено два цехи

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Генеральний штаб підтвердив знищення двох і пошкодження ще чотирьох цехів з виробництва вибухових речовин та порохів на підприємстві "Комбинат Каменский" Ростовської області РФ

Про це інформує пресслужба відомства, передає RegioNews.

Йдеться про виробничі об'єкти підприємства, пов'язані з виготовленням вибухових речовин і порохів.

"Комбинат Каменский" є підприємством російського військово-промислового комплексу. Там виробляють тверде ракетне паливо для боєприпасів реактивних систем залпового вогню "Ураган", "Смерч" і "Торнадо-С", а також для низки ракетних систем та авіаційних засобів ураження.

У Силах оборони наголосили, що робота по ключових військових та воєнно-промислових об'єктах РФ триває.

Нагадаємо, раніше Сили оборони України вивели з ладу сім із десяти найбільших логістичних центрів російського маркетплейсу Wildberries.

Окрім того, ЗСУ в ніч на16 серпня завдали удару по стартових позиціях і місцю дислокації російського берегового ракетного комплексу "Бастіон" у тимчасово окупованому Криму.