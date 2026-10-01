Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.

Вражеский беспилотник попал в здание школы в Соломенском районе города – возникло возгорание. К счастью, дети находились в укрытии.

Кроме того, в этом районе зафиксировано попадание в складские помещения.

Напомним, в ночь на 1 октября и утром россияне атаковали Киев беспилотниками. Возникли пожары в многоэтажке и на складе, пострадал мужчина.