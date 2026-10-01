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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Пьяный мужчина на автомобиле столкнулся с припаркованным у дома транспортным средством. После этого он вышел из машины и недалеко от детской площадки произвел несколько выстрелов в воздух из пистолета.

Полицейские прибыли на место и задержали фигуранта, изъяв вещественные доказательства.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, 8 сентября в Киеве конфликт между соседями закончился стрельбой во дворе многоэтажки. Злоумышленнику объявили подозрение.