5 тисяч окупантів за два тижні: "Мадяр" розповів про результати Сил безпілотних систем

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Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді, відомий як Мадяр, заявив, що одним із найближчих викликів для України стане посилення російських ударів ракетами та реактивними безпілотниками

Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

"Поточні і наступні виклики та складнощі на поверхні: нарощування противником ракетних та реактивно-шахедних ударів, погано прихована, але вже звісна поствиборча мобілізація, вагання партнерів тощо. Нам своє робити – повертати біль ворогу", – написав Бровді.

За його словами, з 1 до 15 серпня військовослужбовці Сил безпілотних систем уразили близько 5 тисяч російських військових. Це в середньому 333 уражених окупанти щодоби.

Бровді висловив переконання, що за підсумками серпня традиційний показник у 10 тисяч убитих і поранених російських військових буде досягнутий.

Також командувач повідомив про результати операцій Сил безпілотних систем. За його словами, у серпні вже уражено 22 плавзасоби Чорноморського флоту РФ, а загалом за час операції – 228.

Він також заявив про ураження 74 енергооб'єктів у Криму протягом двох тижнів, зазначивши, що загалом за 45 діб було уражено 243 енерговузли.

"Далі буде", – підсумував Бровді.

Нагадаємо, за минулу добу бійці ЗСУ знищили 1440 окупантів, два танки, чотири бронемашини, 93 артилерійські системи, три РСЗВ, два засоби ППО, 2093 БпЛА оперативно–тактичного рівня, а також 597 одиниць автомобільної техніки ворога.