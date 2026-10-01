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На Закарпатье грузовик влетел в четыре авто возле КПП: есть погибший
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01 октября 2026, 09:27

В Черкасской области на трассе автокран столкнулся с легковушкой: погибли два человека

01 октября 2026, 09:27
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Фото: полиция
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ДТП произошло днем 29 сентября на трассе "Киев-Одесса" возле села Тихий Хутор Уманского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Во время разворота налево 64-летний водитель автокрана выехал на встречную полосу и не пропустил автомобиль, который ехал в направлении Одессы.

В результате столкновения погибли 46-летний водитель и 60-летний пассажир легковушки. Еще один 46-летний пассажир получил медпомощь на месте и от госпитализации отказался.

Водитель автокрана с травмами доставлен в больницу. Его задержали.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Расследование продолжается.

Напомним, днем 30 сентября в Закарпатье грузовик влетел в четыре авто возле КПП. Погиб один человек, два человека пострадали.

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