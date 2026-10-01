Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Во время разворота налево 64-летний водитель автокрана выехал на встречную полосу и не пропустил автомобиль, который ехал в направлении Одессы.

В результате столкновения погибли 46-летний водитель и 60-летний пассажир легковушки. Еще один 46-летний пассажир получил медпомощь на месте и от госпитализации отказался.

Водитель автокрана с травмами доставлен в больницу. Его задержали.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Расследование продолжается.

Напомним, днем 30 сентября в Закарпатье грузовик влетел в четыре авто возле КПП. Погиб один человек, два человека пострадали.