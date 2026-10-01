Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

За последние сутки в области пострадали шесть человек, медики оказывают им необходимую помощь.

В результате вражеских ударов повреждены 42 объекта в шести районах:

Обуховский район – 24 объекта: 20 частных домовладений, линия электропередачи, заведение торговли и 2 автомобиля. Травмирован один человек.

Броварской район – пять объектов: три частных домовладения и два автомобиля. Травмированы четыре человека.

Бучанский район – семь объектов: пять частных домовладений и два автомобиля.

Белоцерковский район – три объекта: два частных домовладения и учебное заведение.

Фастовский район – два объекта: производственно-хозяйственные здания.

Бориспольский район – одно частное домовладение. Один травмированный.



Напомним, в ночь на 1 октября и утром россияне атаковали Киев беспилотниками. Возникли пожары в многоэтажке и на складе, пострадал мужчина.

Вражеский дрон попал в здание школы в Соломенском районе столицы. К счастью, дети были в укрытии.