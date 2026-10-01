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01 октября 2026, 10:52

Удар "Искандером" по Кривому Рогу: четырем российским командирам объявили подозрение

01 октября 2026, 10:52
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Фото: Прокуратура Украины
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Четверым представителям высшего военного командования РФ заочно сообщили о подозрении в причастности к планированию и осуществлению ракетного удара по гражданской инфраструктуре Кривого Рога

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Речь идет о ракетном ударе, нанесенном утром 28 августа 2024 баллистической ракетой "Искандер-М" по гражданским объектам в центральной части города. Тогда пострадали 10 человек от 18 до 60 лет.

В результате атаки была полностью уничтожена станция технического обслуживания автомобилей. Также повреждены гостиница, здания Фонда социального страхования и окружной прокуратуры, учебное заведение, общежитие, АЗС и многоквартирные дома.

По данным следствия, к организации удара причастны:

  • генерал-полковник Алексей Ким – заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ;
  • вице-адмирал Александр Пешков – заместитель командующего группировкой войск РФ по огневому поражению;
  • контр-адмирал Алексей Петрушин – начальник центра управления разведкой;
  • полковник Дмитрий Козловский – начальник ракетных войск и артиллерии группировки войск РФ.

По версии следствия, они выполняли различные функции при подготовке и нанесении ракетного удара. Всем четырем подозрение объявили заочно.

Напомним, восемь лет тюрьмы получил коллаборант, который во время оккупации Херсона работал "младшим инспектором" в незаконно созданной российскими военными тюрьме. Он охранял камеры и периметр учреждения, где россияне удерживали участников сопротивления.

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