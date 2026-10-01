Танцовщица Елена Шоптенко вышла замуж в австрийском замке
Танцовщица Елена Шоптенко сыграла свадьбу с австрийцем Кристианом. Праздновали свадьбу прямо в замке
Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.
Известно, что свадьбу провели в Нижней Австрии. Пара избрала старинный Schloss Hagenberg. Это камерный замок, расположенный недалеко от Вены.
На фото со свадьбы Елены Шоптенко можно увидеть, что атмосфера была объединением старины и современного искусства. Платье хореограф выбрало подходящее.
Напомним, ранее победительница "Холостяка" вышла замуж. В сети появились фото со свадьбы Екатерины Лозовицкой.
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