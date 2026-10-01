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01 октября 2026, 10:39

"Это циничный террор": министр образования отреагировал на удар по школе в Киеве

01 октября 2026, 10:39
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Фото: Telegram/Андрей Бутенко
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Министр образования и науки Украины Андрей Бутенко заявил, что украинские учебные заведения остаются одной из постоянных целей российских атак

Об этом он написал в телеграмм-канале, передает RegioNews.

"Сегодня утром российский дрон попал в четырехэтажную школу в одном из районов Киева. После попадания вспыхнул пожар, на месте работают спасатели", – отметил Бутенко.

В момент атаки более 100 учеников и около 60 работников заведения находились в укрытии. Пострадавших нет.

По данным полиции, удар повредил фасад учебного корпуса на уровне третьего этажа, после чего произошло возгорание. На месте работают полицейские, взрывотехники и спасатели ГСЧС.

Министр образования и науки Андрей Бутенко заявил, что учебные заведения фактически стали для России одной из постоянных мишеней.

Он подчеркнул, что во время воздушной тревоги укрытие остается обязательным для всех участников образовательного процесса, а обучение должно организовываться с учетом ситуации безопасности в каждой общине.

Напомним, утром 1 октября вражеский беспилотник попал в здание школы в Соломенском районе города – возникло возгорание.

Кроме того, в ночь на 1 октября и утром россияне атаковали Киев беспилотниками. Возникли пожары в многоэтажке и на складе, пострадал мужчина.

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