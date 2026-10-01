Графики отключений отменены, но ситуация в отдельных регионах может измениться – Минэнерго
По состоянию на утро 1 октября из-за боевых действий и вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей остается без электроэнергии в пяти областях
Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.
Речь идет о Кировоградской, Ровенской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
Там, где позволяет ситуация безопасности, ремонтные бригады работают, чтобы как можно быстрее вернуть свет в жилище. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.
Применение графиков отключений отменено, однако в отдельных регионах ситуация в энергосистеме может измениться.
Граждан просят, по возможности, экономно потреблять электроэнергию в вечерние часы – с 17:00 до 21:00. Это помогает снизить нагрузку на систему.
Напомним, накануне в Киеве и некоторых областях по команде НЭК "Укрэнерго" применили экстренные отключения света.
Ранее сообщалось о введении графиков ограничения потребления электроэнергии 1 октября, однако сейчас они отменены.