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По состоянию на утро 1 октября из-за боевых действий и вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей остается без электроэнергии в пяти областях

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Речь идет о Кировоградской, Ровенской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Там, где позволяет ситуация безопасности, ремонтные бригады работают, чтобы как можно быстрее вернуть свет в жилище. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Применение графиков отключений отменено, однако в отдельных регионах ситуация в энергосистеме может измениться.

Граждан просят, по возможности, экономно потреблять электроэнергию в вечерние часы – с 17:00 до 21:00. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Напомним, накануне в Киеве и некоторых областях по команде НЭК "Укрэнерго" применили экстренные отключения света.

Ранее сообщалось о введении графиков ограничения потребления электроэнергии 1 октября, однако сейчас они отменены.