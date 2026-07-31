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31 июля 2026, 13:24

425-й ОШП "Скала" подтвердил паузу в наборе новобранцев: что известно

31 июля 2026, 13:24
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Иллюстративное фото: соцсети
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425-й отдельный штурмовой полк "Скала" официально подтвердил, что с 26 июля пополнение подразделения новобранцами временно приостановлено

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил начальник отделения коммуникаций полка Алексей Братущак, сообщает RegioNews.

Причиной стала проверка, проводимая Генеральным штабом ВСУ по комплектованию воинских частей и справедливости распределения личного состава.

В полку отметили, что поддерживают инициативу Генштаба и готовы содействовать проведению проверки. В то же время в "Скале" подчеркнули, что подразделение является одним из участников программы дроно-штурмовых подразделений и по состоянию на конец июля входит в ТОП-20 Сил обороны Украины по количеству пораженных целей средствами беспилотных систем.

Также в полку подчеркнули, что системно внедряют инновационные технологии в штурмовые действия. По словам военных, это позволяет снизить потребность в привлечении личного состава и лучше сохранять жизнь военнослужащих.

В "Скале" добавили, что планируют и дальше развивать возможности глубинной разведки и поражения противника в его тылу, чтобы обнаруживать цели на большем расстоянии, наносить удары раньше и минимизировать риски для личного состава.

Как известно, по данным издания "Бабель", с конца 2025 года до весны 2026-го среди новобранцев 425-го отдельного штурмового полка "Скала" скончались по меньшей мере 25 человек. Речь идет о смертях, не связанных с боевыми действиями.

Сотрудники Государственного бюро расследований открыли досудебное расследование по фактам, обнародованным в СМИ, о возможных неправомерных действиях в отношении военнослужащих штурмового полка "Скала".

Тем временем командира 425 отдельного штурмового полка "Скала" подполковника Юрия Гаркавого 24 июня отстранили от исполнения обязанностей на период проведения проверок.

Военная омбудсманка Ольга Решетилова сообщила, что в июне 2025 года ее офис совместно со специалистами Военной службы правопорядка идентифицировал группу инструкторов, подозреваемых в организации издевательств на полигонах.

После огласки Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский также высказался о скандале в полку "Скала". Он назвал ситуацию "позорной".

Правоохранители уже сообщили о первом подозрении по делу полка "Скала". Речь идет о военном, подозреваемом в избиении двух своих собратьев.

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скала штурмовой полк скандал Генштаб проверка новобранцы
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