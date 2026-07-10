Скандал в полку "Скеля": ГБР сообщило о подозрении военному, который издевался над собратьями

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Правоохранители сообщили о первом подозрении по делу полка "Скеля". Речь идет о военном, подозреваемом в избиении двух своих собратьев

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

Первый случай, по данным следствия, произошел в мае 2025-го вблизи одного из сел Изюмского района Харьковской области, где было место временной дислокации "Скелі". Туда прибыли военные из другого подразделения и между ними произошел конфликт из-за размещения личного состава и техники.

В ссору вмешался капеллан, пытавшийся всех успокоить. Однако военный ударил его несколько раз в лицо. Капеллана госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом челюсти.

Второй случай, как выяснили правоохранители, произошел в июне 2025 года в городе Барвенково, также в Харьковской области. Подозреваемый тогда напал на подполковника. Младший сержант сбил офицера с ног и нанес ему удары руками и ногами по голове и туловищу, сломав потерпевшему ребро.

"Военный задержан. Ему сообщено о подозрении в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, что повлекло телесные повреждения средней тяжести, а также в насилии в отношении начальника, совершенном в условиях военного положения — по ч. 2 ст. 406 и ч. 4 ст. 4 ст.

Военному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Как известно, по данным издания "Бабель" , с конца 2025 года до весны 2026-го среди новобранцев 425-го отдельного штурмового полка "Скеля" скончались по меньшей мере 25 человек. Речь идет о смертях, не связанных с боевыми действиями.

Сотрудники Государственного бюро расследований открыли досудебное расследование по фактам, обнародованным в СМИ, о возможных неправомерных действиях в отношении военнослужащих штурмового полка "Скеля".

Тем временем командира 425 отдельного штурмового полка "Скеля" подполковника Юрия Гаркавого 24 июня отстранили от исполнения обязанностей на период проведения проверок.

Военная омбудсманка Ольга Решетилова сообщила, что в июне 2025 года ее офис совместно со специалистами Военной службы правопорядка идентифицировал группу инструкторов , подозреваемых в организации издевательств на полигонах.

После огласки Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский также высказался о скандале в полку "Скеля". Он назвал ситуацию "позорной".

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