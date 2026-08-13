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13 серпня 2026, 21:59

Полк "Скеля" перейшов під оперативне керівництво корпусу "Азов"

13 серпня 2026, 21:59
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Фото: Скеля
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425-й окремий штурмовий полк “Скеля” виконує бойові завдання під оперативним керівництвом корпусу “Азов”

Про це в ефірі "Бутусов Плюс” повідомив начальник відділення комунікацій полку Олексій Братущак, передає RegioNews .

"Станом на зараз ми виконуємо бойове розпорядження під оперативним керівництвом корпусу "Азов”. Не всі ще наші підрозділи переведені під оперативне керівництво цього корпусу”, — сказав він.

За словами Братущака, йдеться саме про оперативне підпорядкування, а не входження до структури "Азова”.

"Ми не заходимо в структуру "Азова”, але оперативне керівництво, так, точно. Оперативне керівництво буде здійснювати корпус "Азов”, — сказав речник полку.

На даний час, повідомив Братущак, розкидані підрозділи "Скелі” об’єднуються для подальшої роботи на одній ділянці фронту.

Нагадаємо, що раніше 425-й окремий штурмовий полк "Скеля" офіційно підтвердив, що з 26 липня поповнення підрозділу новобранцями тимчасово призупинене.

За даними видання "Бабель", з кінця 2025 року до весни 2026-го серед новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля" померли щонайменше 25 осіб. Йдеться про смерті, не пов'язані з бойовими діями.

Працівники Державного бюро розслідувань відкрили досудове розслідування за фактами, оприлюдненими у ЗМІ, щодо можливих неправомірних дій стосовно військовослужбовців штурмового полку "Скеля".

Тим часом командира 425 окремого штурмового полку "Скеля" підполковника Юрія Гаркавого 24 червня відсторонили від виконання обов'язків на період проведення перевірок.

Військова омбудсманка Ольга Решетилова повідомила, що в червні 2025 року її офіс спільно з фахівцями Військової служби правопорядку ідентифікував групу інструкторів, яких підозрюють в організації знущань на полігонах.

Після розголосу Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський також висловився про скандал у полку "Скеля". Він назвав ситуацію "ганебною".

Правоохоронці вже повідомили про першу підозру у справі полку "Скеля". Йдеться про військового, якого підозрюють у побитті двох своїх побратимів.

Читайте також: Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"

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