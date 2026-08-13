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13 августа 2026, 16:45

Смертельное ДТП на трассе Киев-Чоп: на Дубенщине бус влетел в грузовик, погиб водитель

13 августа 2026, 16:45
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Фото: полиция Ровенской области
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В Ровенской области правоохранители расследуют смертельное дорожно-транспортное происшествие, которое произошло утром 13 августа на трассе "Киев-Чоп" в селе Привольное Дубенского района

Об этом сообщили в полиции Ровенской области, передает RegioNews .

По предварительным данным следствия, около 07:30 водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter, 52-летний житель села Быстричи Березновской общины, допустил столкновение с двигавшимся впереди грузовиком MAN.

За рулем грузовика находился 48-летний житель Киева, который, по информации полиции, остановил транспортное средство, чтобы пропустить пешехода.

В результате столкновения водитель Mercedes-Benz Sprinter погиб на месте происшествия.

Также пострадала 21-летняя пассажирка Буса. Медики госпитализировали ее из:

  • закрытой черепно-мозговой травмой;

  • травмами грудной клетки;

  • травмой бедра.

По факту аварии следователь начал досудебное расследование.

В рамках уголовного производства у водителя грузовики отобрали биологические образцы, а правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, 9 августа около 21:15 во Львовской области автомобиль врезался в рейсовый автобус . Среди трех травмированных – ребенок.

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