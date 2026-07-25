Фото: ГНСУ

Ночью 25 июля подразделения ГСЧС дважды выезжали на поиски людей, пропавших на водоемах Винницкой области. В обоих случаях мужчины погибли

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В селе Широкая Плотина Якушинецкой громады в местном ставку утонул 76-летний мужчина. Другой случай произошел в селе Федоровка Мурафской громады – там в реке обнаружили тело 46-летнего мужчины. Спасатели извлекли погибших из воды и передали полицейским.

Предварительно, оба мужчины находились на водоемах во время рыбалки. Вероятной причиной трагедий стало пренебрежение правилами безопасности.

Напомним, 20 июля в Харьковской области трое детей упали в реку и начали тонуть. Подросток смог вытащить из воды одну девочку, однако спасти 11-летнюю подругу не успел.