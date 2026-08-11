Фото: полиция

Трагедия на воде произошла на территории одной из местных баз отдыха в Кременчуге

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщение об исчезновении отдыхающего поступило в полицию 10 августа около 17:00. 46-летний мужчина пошел купаться в реке Днепр и не вернулся.

Поисковая операция продолжалась до следующего утра. Около 09:30 тело погибшего обнаружили в реке и вытащили на берег.

Для установления причины смерти назначена судмедэкспертиза. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, 9 августа в Полтаве из реки Ворскла водолазы вытащили тело 58-летнего мужчины. Погибший находился на дне реки на глубине около 4 метров.