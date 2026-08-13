Вражеский удар по Павлограду: спасатели локализовали пожар, продолжается ликвидация последствий атаки
В Павлограде 13 августа спасатели локализовали пожар, возникший вследствие вражеского удара
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .
По его словам, ликвидация последствий российской атаки продолжается.
На месте работают экстренные службы, которые продолжают тушение очагов возгорания и производят необходимые аварийно-спасательные работы.
Информация о масштабах разрушений и возможных пострадавших уточняется.
Напомним, что в ночь на 13 августа российские войска более 10 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией. Под ударом оказались три района.
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