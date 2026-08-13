Вражеский удар по Павлограду: спасатели локализовали пожар, продолжается ликвидация последствий атаки

Фото: Днепропетровская ОВА

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .

По его словам, ликвидация последствий российской атаки продолжается.

На месте работают экстренные службы, которые продолжают тушение очагов возгорания и производят необходимые аварийно-спасательные работы.

Информация о масштабах разрушений и возможных пострадавших уточняется.

Напомним, что в ночь на 13 августа российские войска более 10 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией. Под ударом оказались три района.