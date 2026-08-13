Оккупанты нанесли удар по Изюму, среди гражданского населения есть раненые и пострадавшие

Фото: city-izyum.pp.ua

Российские оккупационные войска 13 августа нанесли удар по Изюму Харьковской области. В результате атаки пострадали четверо мирных жителей

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает RegioNews .

По предварительным данным, две женщины в возрасте 68 и 66 лет получили взрывные ранения. Их госпитализировали в медицинское учреждение, где медики оказывают необходимую помощь.

Еще две женщины — 45 и 79 лет — подверглись острой реакции на стресс. Медицинскую помощь им оказали на месте происшествия.

В результате попадания возник пожар в частном доме, хозяйственном сооружении и автомобиле. Также повреждены по меньшей мере три частных жилых дома.

На месте работают спасатели, медики и другие экстренные службы, ликвидирующие последствия российской атаки и уточняющие масштабы разрушений.

Напомним, что за прошедшие сутки российские войска нанесли массированные удары по Харькову и 14 населенным пунктам Харьковской области.