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13 августа 2026, 16:58

Организовал депортацию украинских детей: сообщили о подозрении губернатору Рязанской области

13 августа 2026, 16:58
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Фото: Офис Генерального прокурора
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Ивано-Франковская областная прокуратура заочно сообщила о подозрении 46-летнему губернатору Рязанской области Российской Федерации, находящемуся под санкциями Украины и Европейского Союза из-за причастности к депортации украинских детей

Об этом сообщил Офис генпрокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, с 2022 года российское чиновник использует служебные полномочия и ресурсы Рязанской области для поддержки оккупационных войск РФ.

В частности, он организовывал сбор средств и грузов для российской армии, перечислял часть собственной зарплаты на нужды военных, способствовал передаче оккупационных подразделений автомобилей, беспилотников, тепловизоров, средств радиоэлектронной борьбы и другого оборудования.

Следствие установило, что в 2024-2025 годах губернатор неоднократно посещал временно оккупированные территории Украины. Во время таких поездок он, в частности, побывал в месте дислокации 387 мотострелкового полка РФ, где передавал военным технику и снаряжение, а также вручал награды.

Кроме того, чиновник поддерживал военные госпитали, в которых лечат российских военнослужащих, организовывал поставки туда гуманитарных грузов и публично призывал граждан вступать в армию РФ.

По информации прокуратуры, для привлечения новобранцев из бюджета Рязанской области дополнительно было направлено около 1,8 млрд рублей на выплаты участникам так называемой "специальной военной операции" и членам их семей.

Отдельно следователи отмечают, что с 2023 года губернатор находится под санкциями Украины, а с 2024 года под санкциями Европейского Союза. Основанием стала его причастность к незаконной депортации украинских детей в Россию, передаче их на усыновление российским семьям и привлечение к обучению в российских военно-патриотических учреждениях.

Ему инкриминируют финансирование действий, совершенных по предварительному сговору группой лиц с целью изменения границ территории Украины вопреки Конституции Украины - ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, правоохранители завершили расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении российского военного , подозреваемого в военных преступлениях во время оккупации Буча.

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Офис генпрокурора Россия Украина депортация дети
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